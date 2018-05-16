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Кемеровчанку впервые в РФ осудили за организацию незаконной миграции по сговору
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    Кемеровчанку впервые в РФ осудили за организацию незаконной миграции по сговору

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    Кемеровчанку первой в РФ осудили за организацию незаконной миграции по сговору

    Кемерово, 16 мая. Жительницу Кемеровской области первой в стране осудили по статье УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору» и назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

    Как установило следствие, 31-летняя кемеровчанка продавала мигрантам поддельные сертификаты для получения разрешений на временное проживание, видов на жительство, патентов на работу и для получения гражданства РФ.

    Чтобы получить сертификат, мигранты должны были заплатить от семи до 15 тысяч рублей. Получив деньги, женщина организовывала незаконный прием у иностранцев экзамена, во время которого сами мигранты чаще всего не присутствовали.

    Затем копии документов отправлялись в коммерческую организацию, которая оказывала посреднические услуги, либо в местные центры тестирования и лицензированные вузы, где происходило оформление сертификатов, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на УФСБ России по Кемеровской области.

    В отношении кемеровчанки было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Суд признал женщину виновной.

    Автор: Василий Котов
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