Кемеровчанку впервые в РФ осудили за организацию незаконной миграции по сговору

Кемерово, 16 мая. Жительницу Кемеровской области первой в стране осудили по статье УК РФ «Организация незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору» и назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

Как установило следствие, 31-летняя кемеровчанка продавала мигрантам поддельные сертификаты для получения разрешений на временное проживание, видов на жительство, патентов на работу и для получения гражданства РФ.

Чтобы получить сертификат, мигранты должны были заплатить от семи до 15 тысяч рублей. Получив деньги, женщина организовывала незаконный прием у иностранцев экзамена, во время которого сами мигранты чаще всего не присутствовали.

Затем копии документов отправлялись в коммерческую организацию, которая оказывала посреднические услуги, либо в местные центры тестирования и лицензированные вузы, где происходило оформление сертификатов, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на УФСБ России по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанки было возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Суд признал женщину виновной.