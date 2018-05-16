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«Надо хоть какой-то порядок наводить»: жители Донбасса оценили возможность введения миротворческой миссии
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    «Надо хоть какой-то порядок наводить»: жители Донбасса оценили возможность введения миротворческой миссии

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    Миротворцы — камуфляж от НАТО: жители Донбасса оценили возможность введения миротворческой миссии

    Вот уже в течение длительного времени украинские и российские политики тщательно обсуждают тему введения миротворцев ООН в Донбасс. Что об этом думают простые жители Луганской народной республики, узнавал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Николай Игнатович к вводу миротворцев относится положительно, но только при обоюдном согласии ЛНР, ДНР и Украины. Он объясняет, что миротворцы должны стоять на линии разграничения сил и не допускать перестрелки между враждующими сторонами.

    «Но при этом миротворцы ни при каких обстоятельствах не должны появиться на границе между Россией и ЛНР и ДНР. Это только усугубит конфликтную ситуацию», — добавляет он.

    Михаил Михайлович плохо относится к размещению миротворцев. По его мнению, жителям Донбасса они не нужны. Республики и сами справятся с решением своих задач. Миротворцы, уверен он, устроят только беспорядок.

    Согласен с ним и Николай: «Отрицательно. Потому, что будет война. То же самое, что было в Югославии, будет и у нас. Миротворцы — это камуфляж от НАТО. Они всегда запускают троянского коня: в виде ОБСЕ, в виде различных войск под предлогом, чтобы потом завоевать нас».

    Миротворцы — камуфляж от НАТО: жители Донбасса оценили возможность введения миротворческой миссии

    Наталья тоже негативно относится к вводу миротворцев в Донбасс. «Ничего хорошего они не дадут. ОБСЕ уже у нас находятся, а толку?» — заключила она. 

    Анатолий признается: уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Надо все решать мирным путем, садиться за стол переговоров и договариваться без внедрения посторонних сил.

    Светлана выразила неуверенность: «Не знаю даже; хотелось бы, чтобы что-то определенное было. А так мы не знаем, будет ли толк от этих миротворцев, вот в чем вопрос».

    Владимир считает: «Конечно, да. Я за то, чтобы вошли. Надо порядок уже хоть какой-то наводить, а то все непонятно у нас, ни туда ни сюда».

    Большинство опрошенных жителей оказались против размещения миротворцев на территории Донбасса. Однако все единогласно хотят мира, процветания и порядка на родной земле.

    Автор: Дарья Фролова специально для ФАН Луганск
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