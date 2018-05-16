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В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США
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    В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

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    В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

    Мировые военные расходы в 2015 году составили более 1,6 триллиона долларов. На долю США приходится 37 процентов от общего числа, сообщила в своем отчете американская некоммерческая организация National Priorities Project.

    Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи America Spends About Half of World’s Military Expenditures (Около половины мировых военных расходов — это расходы США), опубликованной порталом Global Research.

    Однако в такие показатели трудно поверить, ведь если даже другие страны сообщают не обо всех своих военных расходах, то США умалчивает около 50%. Реальная цифра примерно в два раза превышает официальную, так что текущие ежегодные расходы Пентагона составляют около 1,5 триллионов долларов, что почти равно глобальной цифре в «более 1,6 триллиона долларов в 2015 году».

    Фактический годовой военный бюджет и расходы США неизвестны, так как аудит Пентагона никогда не проводился. Его постоянно обещают, но не делают.

    В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

    Кроме того, многие строки расходов скрыты. Например, финансирование военных функций других федеральных департаментов — таким образом, эти операции официально не имеют отношения к Министерству «обороны». Еще 15 марта 2007 года Роберт Хиггс из Независимого Института опубликовал статью «Оборонный бюджет в триллион долларов уже здесь». Он обнаружил, что военные расходы Соединенных Штатов, в том числе те, которые он смог «распознать» в других федеральных агентствах, на самом деле уже составляли почти триллион долларов (934,9 миллиарда долларов) в год.

    Есть и программы международной помощи, которые тоже формально не связаны с обороной. В этом случае деньги используются, чтобы откупиться от потенциальных врагов и вознаградить дружественные правительства, которые помогают США устранять предполагаемые угрозы.

    1 марта 2011 года Крис Хеллман опубликовал свое исследование под заголовком «Реальный бюджет национальной безопасности США: цифра, которую от нас скрывают». По его оценкам, в то время правительство США ежегодно тратило на «оборону» 1219,2 миллиарда долларов. Более 1,2 триллиона долларов в год! И это намного меньше, чем сумма, о которой сообщал Главный инспектор МО США после периодических проверок: каких-то сумм недоставало, что-то было не задокументировано, где-то были допущены «ошибки».

    И по непонятным причинам американский народ терпит и продолжает переизбирать «народных представителей», благодаря которым только процветает коррупция, очень выгодная таким корпорациям, как Lockheed Martin и Boeing. Их продажи и прибыль напрямую зависят от правительства США и его союзников.

    В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

    Такая приватизация оборонной отрасли — в Америке или в любой другой стране — гарантирует лоббирование и взяточничество: это уже не потребительский рынок, а правительственный. Таким образом, приватизированные военные компании фактически подминают под себя все правительство; в таких странах невозможна демократия. Как результат — мутные и невнятные финансовые отчеты правительства о делах министерства обороны.

    Но откуда же берутся эти деньги? 5 февраля 2018 года CNBC сообщила о том, что казна собирается взять в долг почти 1 трлн долларов. 10 мая доктор Эдвард Ярдени представил данные о том, что федеральный долг США ежегодно растет примерно на триллион долларов; отсюда и деньги. Будущие поколения налогоплательщиков США еще долго будут платить цену расточительности сегодняшней американской аристократии. Но гораздо большие потери ощущаются за рубежом, в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, Йемен и Украина, где люди еще долго будут страдать от последствий американских вторжений и переворотов.

    Несмотря на вездесущую коррупцию и огромные расходы, американская армия, безусловно, является институтом, который американский народ уважает больше всего. Для этого есть обширная внутренняя пропаганда, оплачиваемая, вероятно, из этих «неупомянутых» триллионов долларов.

    В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

    Однако со стороны все выглядит иначе. Уже в 2013 году опросы показывали, что в глобальном масштабе США расценивают как крупнейшую угрозу для мира, а в 2017 году стало известно, что негативное впечатление о правительстве США только усиливается. Военно-промышленный комплекс Америки может купить сверкающий «патриотический» образ у собственной общественности, но имидж США за рубежом становится только хуже, потому что никто не любит страны, постоянно совершающие вторжения и перевороты.

    И, к сожалению, вся вина будет возложена на американскую общественность, а не истеблишмент, которому выгодна вся эта нынешняя система. Американские туристы за рубежом все чаще воспринимаются как «эти ужасные американцы». Новая холодная война — на этот раз без каких-либо идеологических оправданий вроде коммунизма — может привести к гораздо более плачевным последствиям для глобальной репутации Америки. Но бенефициарам, по-видимому, просто все равно.

    Автор: Алексей Громов
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