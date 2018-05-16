В таких странах невозможна демократия: стало известно о реальных военных расходах США

Мировые военные расходы в 2015 году составили более 1,6 триллиона долларов. На долю США приходится 37 процентов от общего числа, сообщила в своем отчете американская некоммерческая организация National Priorities Project.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи America Spends About Half of World’s Military Expenditures (Около половины мировых военных расходов — это расходы США), опубликованной порталом Global Research.

Однако в такие показатели трудно поверить, ведь если даже другие страны сообщают не обо всех своих военных расходах, то США умалчивает около 50%. Реальная цифра примерно в два раза превышает официальную, так что текущие ежегодные расходы Пентагона составляют около 1,5 триллионов долларов, что почти равно глобальной цифре в «более 1,6 триллиона долларов в 2015 году».

Фактический годовой военный бюджет и расходы США неизвестны, так как аудит Пентагона никогда не проводился. Его постоянно обещают, но не делают.

Кроме того, многие строки расходов скрыты. Например, финансирование военных функций других федеральных департаментов — таким образом, эти операции официально не имеют отношения к Министерству «обороны». Еще 15 марта 2007 года Роберт Хиггс из Независимого Института опубликовал статью «Оборонный бюджет в триллион долларов уже здесь». Он обнаружил, что военные расходы Соединенных Штатов, в том числе те, которые он смог «распознать» в других федеральных агентствах, на самом деле уже составляли почти триллион долларов (934,9 миллиарда долларов) в год.

Есть и программы международной помощи, которые тоже формально не связаны с обороной. В этом случае деньги используются, чтобы откупиться от потенциальных врагов и вознаградить дружественные правительства, которые помогают США устранять предполагаемые угрозы.

1 марта 2011 года Крис Хеллман опубликовал свое исследование под заголовком «Реальный бюджет национальной безопасности США: цифра, которую от нас скрывают». По его оценкам, в то время правительство США ежегодно тратило на «оборону» 1219,2 миллиарда долларов. Более 1,2 триллиона долларов в год! И это намного меньше, чем сумма, о которой сообщал Главный инспектор МО США после периодических проверок: каких-то сумм недоставало, что-то было не задокументировано, где-то были допущены «ошибки».

И по непонятным причинам американский народ терпит и продолжает переизбирать «народных представителей», благодаря которым только процветает коррупция, очень выгодная таким корпорациям, как Lockheed Martin и Boeing. Их продажи и прибыль напрямую зависят от правительства США и его союзников.

Такая приватизация оборонной отрасли — в Америке или в любой другой стране — гарантирует лоббирование и взяточничество: это уже не потребительский рынок, а правительственный. Таким образом, приватизированные военные компании фактически подминают под себя все правительство; в таких странах невозможна демократия. Как результат — мутные и невнятные финансовые отчеты правительства о делах министерства обороны.

Но откуда же берутся эти деньги? 5 февраля 2018 года CNBC сообщила о том, что казна собирается взять в долг почти 1 трлн долларов. 10 мая доктор Эдвард Ярдени представил данные о том, что федеральный долг США ежегодно растет примерно на триллион долларов; отсюда и деньги. Будущие поколения налогоплательщиков США еще долго будут платить цену расточительности сегодняшней американской аристократии. Но гораздо большие потери ощущаются за рубежом, в таких странах, как Ирак, Ливия, Сирия, Йемен и Украина, где люди еще долго будут страдать от последствий американских вторжений и переворотов.

Несмотря на вездесущую коррупцию и огромные расходы, американская армия, безусловно, является институтом, который американский народ уважает больше всего. Для этого есть обширная внутренняя пропаганда, оплачиваемая, вероятно, из этих «неупомянутых» триллионов долларов.

Однако со стороны все выглядит иначе. Уже в 2013 году опросы показывали, что в глобальном масштабе США расценивают как крупнейшую угрозу для мира, а в 2017 году стало известно, что негативное впечатление о правительстве США только усиливается. Военно-промышленный комплекс Америки может купить сверкающий «патриотический» образ у собственной общественности, но имидж США за рубежом становится только хуже, потому что никто не любит страны, постоянно совершающие вторжения и перевороты.

И, к сожалению, вся вина будет возложена на американскую общественность, а не истеблишмент, которому выгодна вся эта нынешняя система. Американские туристы за рубежом все чаще воспринимаются как «эти ужасные американцы». Новая холодная война — на этот раз без каких-либо идеологических оправданий вроде коммунизма — может привести к гораздо более плачевным последствиям для глобальной репутации Америки. Но бенефициарам, по-видимому, просто все равно.