Это предупреждение: военный эксперт объяснил отправку в Средиземноморье кораблей с «Калибрами»

Президент Владимир Путин на военном совещании сообщил, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземном море.

По словам главы государства, такое решение принято «в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии», пишет «Газета.ru».

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, военный эксперт коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что на вооружении Черноморского флота находятся корабли, у которых уже есть ракеты «Калибр». Это корветы и подводные лодки, входящие в состав Черноморского флота.

«Помимо Черноморского флота, в Средиземное море периодически будут заходить корабли Балтийского и Северного флотов, для того чтобы в районе базы Тартус сформировалась так называемая Средиземноморская эскадра. И поскольку флот у нас обновляется, то на современных российских кораблях будут противокорабельные ракеты «Калибр» и «Калибры», способные поражать наземные цели», — отметил Алексей Леонков.

По мнению военного эксперта, говоря о том, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземноморье, российский президент дал определенный сигнал Западу.

«Это заявление сделано с такой оказией, чтобы некоторые товарищи, которые якобы борются с террористами и собрали целый флот в районе острова Крит, несколько раз подумали, устраивать ли очередные провокации наподобие той, что была 14 апреля этого года, когда корабли США нанесли удар «Томагавками» по объектам в Сирии. Думаю, это предупреждение, это такой намек, который на Западе услышат и поймут», — считает Алексей Леонков.

При этом эксперт отметил, что решение отправить на постоянное дежурство в Средиземноморье корабли с «Калибрами» было плановым, а не экстренно принятым после удара коалиции во главе с США по Сирии.

«Количество кораблей, которые должны базироваться в районе Тартуса, было известно давно. Но сейчас сделан такой акцент», — пояснил Леонков.

Собеседник ФАН напомнил, как на Западе оценивают возможности российских «Калибров».

«Изначально западные эксперты их сравнивали с «Томагавками», но американцы были против этого, потому что считают свои ракеты уникальными. Но когда мы стреляли «Калибрами» в Сирии и они пролетали через зону ответственности коалиции, о чем Россия заблаговременно предупредила США, их средства разведки не заметили наших ракет. Американцев это очень сильно озадачило. Сначала они даже не поверили, что Каспийская флотилия стреляла «Калибрами», а после публикации видео у них возник конфуз и переполох», — напомнил Алексей Леонков.

По его словам, по отдельным характеристикам «Калибры» превосходят американские «Томагавки», поскольку «Калибр» — это целый комплекс ракет: одни стреляют по наземным целям, другие — противокорабельные, третьи борются с подводными лодками.