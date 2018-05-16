Меню
Технологии
Это предупреждение: военный эксперт объяснил отправку в Средиземноморье кораблей с «Калибрами»
Весь мир
Трамп придумал, как есть бургеры и не толстеть
Следующая новость
Загрузка...

    Это предупреждение: военный эксперт объяснил отправку в Средиземноморье кораблей с «Калибрами»

    48

    Это предупреждение: военный эксперт объяснил, зачем Путин отправил в Средиземноморье корабли с «Калибрами»

    Президент Владимир Путин на военном совещании сообщил, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземном море.

    По словам главы государства, такое решение принято «в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии», пишет «Газета.ru».

    Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, военный эксперт коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что на вооружении Черноморского флота находятся корабли, у которых уже есть ракеты «Калибр». Это корветы и подводные лодки, входящие в состав Черноморского флота.

    «Помимо Черноморского флота, в Средиземное море периодически будут заходить корабли Балтийского и Северного флотов, для того чтобы в районе базы Тартус сформировалась так называемая Средиземноморская эскадра.

    И поскольку флот у нас обновляется, то на современных российских кораблях будут противокорабельные ракеты «Калибр» и «Калибры», способные поражать наземные цели», — отметил Алексей Леонков.

    По мнению военного эксперта, говоря о том, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземноморье, российский президент дал определенный сигнал Западу.

    «Это заявление сделано с такой оказией, чтобы некоторые товарищи, которые якобы борются с террористами и собрали целый флот в районе острова Крит, несколько раз подумали, устраивать ли очередные провокации наподобие той, что была 14 апреля этого года, когда корабли США нанесли удар «Томагавками» по объектам в Сирии. Думаю, это предупреждение, это такой намек, который на Западе услышат и поймут», — считает Алексей Леонков.

    Американские «Томагавки»

    При этом эксперт отметил, что решение отправить на постоянное дежурство в Средиземноморье корабли с «Калибрами» было плановым, а не экстренно принятым после удара коалиции во главе с США по Сирии.

    «Количество кораблей, которые должны базироваться в районе Тартуса, было известно давно. Но сейчас сделан такой акцент», — пояснил Леонков.

    Собеседник ФАН напомнил, как на Западе оценивают возможности российских «Калибров».

    «Изначально западные эксперты их сравнивали с «Томагавками», но американцы были против этого, потому что считают свои ракеты уникальными. Но когда мы стреляли «Калибрами» в Сирии и они пролетали через зону ответственности коалиции, о чем Россия заблаговременно предупредила США, их средства разведки не заметили наших ракет.

    Американцев это очень сильно озадачило. Сначала они даже не поверили, что Каспийская флотилия стреляла «Калибрами», а после публикации видео у них возник конфуз и переполох», — напомнил Алексей Леонков.

    По его словам, по отдельным характеристикам «Калибры» превосходят американские «Томагавки», поскольку «Калибр» — это целый комплекс ракет: одни стреляют по наземным целям, другие — противокорабельные, третьи борются с подводными лодками.

    «Это целая платформа. А американские «Томагавки» носят одно назначение — поражение наземных объектов. Для других целей они используют другие ракеты. А наш «Калибр» — многозадачный. Таких ракет у американцев нет», — добавил военный эксперт.

    Испытание российских «Калибров» в Средиземном море

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.