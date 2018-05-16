Шевченко: Мир проигнорировал массовое убийство палестинцев и атаку на журналистов

Мировая общественность повела себя странно, не отреагировав на массовую гибель палестинцев 14 мая 2018 года и на насилие со стороны израильских военных в отношении журналистов.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный журналист Максим Шевченко.

«Массовые военные преступления, совершенные израильским правительством против безоружного палестинского населения, взывают, по крайней мере, к расследованию и к определенным политическим и дипломатическим санкциям, — уверен Шевченко. — Из-за неотравленного Скрипаля весь мир стоял на рогах и на ушах ходил, а тут на глазах у всего мира расстреливают безоружных... Десятки убитых — женщины, дети, тысячи ранены, и никакой реакции! Видео есть — журналистов обстреливали, травили их газом, зная прекрасно, что это — журналисты, сбрасывали с беспилотников на них бомбы. И тоже ноль внимания. И только Турция действует правильно, не молчит», — подытожил Шевченко.

Напомним, 14 мая протесты палестинцев, недовольных переносом посольства США в Иерусалим, переросли в столкновения с израильскими военными. В результате погибли несколько десятков жителей палестинских территорий.

В связи с произошедшим Турция объявила об отзыве для консультаций своих послов в США и Израиле, а также объявила о высылке израильского диппредставителя.