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Шевченко: Мир проигнорировал массовое убийство палестинцев и атаку на журналистов
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    Шевченко: Мир проигнорировал массовое убийство палестинцев и атаку на журналистов

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    Шевченко: Мир проигнорировал массовое убийство палестинцев и атаку на журналистов

    Мировая общественность повела себя странно, не отреагировав на массовую гибель палестинцев 14 мая 2018 года и на насилие со стороны израильских военных в отношении журналистов.

    Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный журналист Максим Шевченко.

    «Массовые военные преступления, совершенные израильским правительством против безоружного палестинского населения, взывают, по крайней мере, к расследованию и к определенным политическим и дипломатическим санкциям, — уверен Шевченко. — Из-за неотравленного Скрипаля весь мир стоял на рогах и на ушах ходил, а тут на глазах у всего мира расстреливают безоружных...

    Десятки убитых — женщины, дети, тысячи ранены, и никакой реакции! Видео есть — журналистов обстреливали, травили их газом, зная прекрасно, что это — журналисты, сбрасывали с беспилотников на них бомбы. И тоже ноль внимания. И только Турция действует правильно, не молчит», — подытожил Шевченко.

    Напомним, 14 мая протесты палестинцев, недовольных переносом посольства США в Иерусалим, переросли в столкновения с израильскими военными. В результате погибли несколько десятков жителей палестинских территорий.

    В связи с произошедшим Турция объявила об отзыве для консультаций своих послов в США и Израиле, а также объявила о высылке израильского диппредставителя. 

    Автор: Наталья Макеева
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