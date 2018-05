В Брюсселе около 70 тысяч человек протестуют против повышения пенсионного возраста

Брюссель, 16 мая. В столице Бельгии около 70 тысяч вышли на улицы в общенациональной манифестации против повышения пенсионного возраста, сообщили в федерации трудящихся FGTB.

Правоохранительные органы Брюсселя заявили, что число участников — не более 55 тысяч. Митингующие выражают протест против планов бельгийского правительства повысить возраст выхода на пенсию с 65 до 67 лет. Полиция призвала автомобилистов ограничить поездки по центру столицы, пишет РИА Новости.

Отметим, что это не первая попытки властей Бельгии провести пенсионную реформу, ранее они предлагали отправлять военных на пенсию в возрасте 63 лет.

"Travailler plus pour gagner moins? Pas question". 70000 manifestant.e.s à Bruxelles aujourd'hui contre la #pension à 67 ans et la pension à points. 70000, c'est déjà le double qu'en décembre et @DanBacquelaine hésite. ????????#onlacherien #Oncontinue jusqu'à ce qu'il plie! #16mai pic.twitter.com/2nPYljE0iD