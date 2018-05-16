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В Брюсселе около 70 тысяч человек протестуют против повышения пенсионного возраста
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    В Брюсселе около 70 тысяч человек протестуют против повышения пенсионного возраста

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    В Брюсселе около 70 тысяч человек протестуют против повышения пенсионного возраста

    Брюссель, 16 мая. В столице Бельгии около 70 тысяч вышли на улицы в общенациональной манифестации против повышения пенсионного возраста, сообщили в федерации трудящихся FGTB.

    Правоохранительные органы Брюсселя заявили, что число участников — не более 55 тысяч. Митингующие выражают протест против планов бельгийского правительства повысить возраст выхода на пенсию с 65 до 67 лет. Полиция призвала автомобилистов ограничить поездки по центру столицы, пишет РИА Новости.

    Отметим, что это не первая попытки властей Бельгии провести пенсионную реформу, ранее они предлагали отправлять военных на пенсию в возрасте 63 лет.

    Автор: Ирина Селезнева
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