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Четверо участников ИГ получили длительные сроки за подготовку теракта в Москве
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    Четверо участников ИГ получили длительные сроки за подготовку теракта в Москве

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    Четверо участников ИГ получили длительные сроки за подготовку теракта в Москве

    Москва, 16 мая. Московский окружной военный суд вынес приговор четырем участникам террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые обвинялись в торговле оружием и подготовке терактов в столице.

    Фигуранты получили от 15 до 18 лет заключения. Виктору Федоровичу назначено в качестве наказания 18 лет лишения свободы, Хисматулле Наимову и Тамерлану Цечоеву — 16 лет и Абору Хайдарову — 15 лет. Четверо обвиняемых будут отбывать наказание в колонии строго режима.

    Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года. По версии следствия, они готовили серию терактов в Москве. При обысках были обнаружены самодельные взрывные устройства, взрывчатое вещество и оружие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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