Четверо участников ИГ получили длительные сроки за подготовку теракта в Москве

Москва, 16 мая. Московский окружной военный суд вынес приговор четырем участникам террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России), которые обвинялись в торговле оружием и подготовке терактов в столице.

Фигуранты получили от 15 до 18 лет заключения. Виктору Федоровичу назначено в качестве наказания 18 лет лишения свободы, Хисматулле Наимову и Тамерлану Цечоеву — 16 лет и Абору Хайдарову — 15 лет. Четверо обвиняемых будут отбывать наказание в колонии строго режима.

Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года. По версии следствия, они готовили серию терактов в Москве. При обысках были обнаружены самодельные взрывные устройства, взрывчатое вещество и оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.