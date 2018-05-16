Здесь повсюду ощущение праздника: блогер эмоционально рассказал о поездке по Крымскому мосту с «Ночными волками»

На рассвете в среду, 16 мая, автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто для всех желающих. До полудня по мосту проехало более пяти тысяч легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росавтодора. После проезда президента России Владимира Путина по переправе проехали колонны автомобилистов и байкеров, которые еще ночью приехали в Крым, чтобы поучаствовать в торжественном автопробеге. В колонне легковушек, открывших народное движение по мосту, были и байкеры из клуба «Ночные волки». «Здесь повсюду ощущение праздника», — эмоционально рассказал Федеральному агентству новостей о своих впечатлениях член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян.

«Сегодня в половине шестого утра я оказался в числе первых, кто совершил проезд по Крымскому мосту. Рядом ехали байкеры из «Ночных волков» с флагами России и со знаменем Победы. Вместе с ними я совершил полный круг по мосту, от Керчи до Тамани и обратно, и все это заняло у меня не так много времени», — отметил Манукян.

По словам блогера, в Крыму торжества, связанные с досрочным открытием автомобильного движения через Керченский пролив, не утихают уже второй день.

«Здесь повсюду ощущение праздника, — отметил собеседник ФАН. — Вчера я был в Керчи, откуда до Крымского моста рукой подать, и праздновал вместе со всеми горожанами на центральной площади. Мы смотрели как КамАЗы, одним из которых управлял Владимир Путин, впервые преодолевали девятнадцатикилометровый маршрут от Краснодарского края до Крыма. Так что, похоже, вчера паромная переправа в последний раз пользовалась спросом у водителей. А уже с сегодняшнего дня, с 5.30 утра, водители с материка и с Крымского полуострова впервые могут ехать навстречу друг другу. Крымская мечта стала явью!»

Ранее появилась информация, что более пяти тысяч легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов проехали по Крымскому мосту после открытия и до полудня. Трафик равномерно распределился между Краснодарским краем и Крымским полуостровом, погода благоприятствовала тому, чтобы прогулка стала приятной.

Те, кто ехал по мосту в утренние часы, украсили свои транспортные средства российской символикой — триколорами, а также белыми, синими и красными воздушными шарами — цвета флага РФ, сообщает «Газета.ру». Участники автопробега собрались на мосту еще ночью, за несколько часов до официального открытия движения, чтобы первыми проехать по переправе.

Отметим, по Крымскому мосту разрешено двигаться со скоростью не более 90 километров в час. Остановки запрещены, в том числе для фотографирования. Нарушителей вычисляют с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением — АСУДД. Первыми нарушителями чуть не стали байкеры из клуба «Ночные волки», но они пообещали соблюдать установленные правила.

По словам лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова («Хирурга»), первоначально байкеры собирались остановить две свои колонны на Крымском мосту для проведения флешмоба. Однако из-за установленных правил участники мотопробега скорректировали свои планы.

«Мы хотели соединиться, обрамить двуглавого орла колосьями СССР и с двух сторон Керченского пролива провезти эти символы, остановившись на Крымском мосту хоть на минуту. Но есть правила безопасности, которые никто нарушать не будет», — сказал «Хирург».

Впрочем, судя по видео в Twitter, нарушение все-таки имело место.