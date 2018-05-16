Зажигательный танец Траволты в Каннах сняли на видео

Канны, 16 мая. Американский актер Джон Траволта исполнил зажигательный танец во время выступления рэпера 50 cent в Каннах. Музыканта пригласили на премьеру драмы «Кодекс Готти», в которой Траволта исполнил главную роль.

Актер вышел на сцену под композицию Just A Lil Bit и тряхнул стариной, порадовав публику серией ритмичных движений. Видео танца в Twitter показал 50 cent.

«Веселимся с Джоном Траволтой. Клянусь, приехал в Канны только ради него…» — написал рэпер.

Me and John Travolta partying ???? l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr — 50cent (@50cent) May 16, 2018

Появление ролика вызвало бурную реакцию соцсетей, ведь Траволта известен как один из самых известных голливудских танцоров. Ставший легендарным танец он исполнил в мюзикле «Бриолин» в 1971 году, а затем спародировал в культовом фильме «Криминальное чтиво».

В конце апреля СМИ писали, что Траволта изменился до неузнаваемости ради роли в фильме «Лось».