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Зажигательный танец Траволты в Каннах сняли на видео
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    Зажигательный танец Траволты в Каннах сняли на видео

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    Зажигательный танец Траволты в Каннах сняли на видео

    Канны, 16 мая. Американский актер Джон Траволта исполнил зажигательный танец во время выступления рэпера 50 cent в Каннах. Музыканта пригласили на премьеру драмы «Кодекс Готти», в которой Траволта исполнил главную роль. 

    Актер вышел на сцену под композицию Just A Lil Bit и тряхнул стариной, порадовав публику серией ритмичных движений. Видео танца в Twitter показал 50 cent. 

    «Веселимся с Джоном Траволтой. Клянусь, приехал в Канны только ради него…» — написал рэпер. 

    Появление ролика вызвало бурную реакцию соцсетей, ведь Траволта известен как один из самых известных голливудских танцоров. Ставший легендарным танец он исполнил в мюзикле «Бриолин» в 1971 году, а затем спародировал в культовом фильме «Криминальное чтиво».   

    В конце апреля СМИ писали, что Траволта изменился до неузнаваемости ради роли в фильме «Лось».

    Автор: Федор Веснин
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