Эксперт объяснил, почему Крымский и Сахалинский мост необходимы российской экономике

Москва, 16 мая. Проект, аналогичный Крымскому мосту, может быть реализован на Сахалине. Как считает экономист Дмитрий Адамидов, строительство Сахалинского моста будет выгодным для российской экономики.

Переправа свяжет Сахалин с большой землей железнодорожным мостом. По данным «Коммерсанта», стоимость проекта оценивается в 540,3 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает стоимость Крымского моста. На проектировку и строительство моста потребуется около пяти лет. Однако в РЖД подчеркивают, что проект пока не утвержден.

По мнению Адамидова, такие проекты необходимы экономике России, так как снимают ограничения с развития территорий. Высокая стоимость реализации переправ окупится в долгосрочной перспективе, считает эксперт.

«С экономической точки зрения такие проекты имеют долгосрочную отдачу в виде 30–40 лет, поэтому они должны встраиваться в общую государственную политику по развитию конкретных российских регионов», — заявил Адамидов ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста. Протяженность моста составляет 19 км — это расстояние президент преодолел за 16 минут.