«Правосеки» наладили в Донбассе продажу карт минных полей украинским силовикам

Луганск, 16 мая. Радикалы «Правого сектора»1 минируют территорию Донбасса и продают специализированные карты командирам ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко отметил, что радикалы запрещенного в России «Правого сектора» наживаются на собственных военнослужащих, находящихся в Донбассе в составе ВСУ. «Правосеки» наладили продажу карт минных полей украинским силовикам.

«Под видом инженерной разведки они присылают своих саперов на передовую, после чего дополнительно минируют местность, а карту минных полей потом предлагают купить командирам на местах», — заметил Марочко.

Представитель народной милиции добавил, что один из таких случаев был зафиксирован в районе Троицкого, где находится 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.