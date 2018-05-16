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«Правосеки» наладили в Донбассе продажу карт минных полей украинским силовикам
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    «Правосеки» наладили в Донбассе продажу карт минных полей украинским силовикам

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    «Правосеки» наладили в Донбассе продажу карт минных полей украинским силовикам

    Луганск, 16 мая. Радикалы «Правого сектора»1 минируют территорию Донбасса и продают специализированные карты командирам ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Марочко отметил, что радикалы запрещенного в России «Правого сектора» наживаются на собственных военнослужащих, находящихся в Донбассе в составе ВСУ. «Правосеки» наладили продажу карт минных полей украинским силовикам.

    «Под видом инженерной разведки они присылают своих саперов на передовую, после чего дополнительно минируют местность, а карту минных полей потом предлагают купить командирам на местах», — заметил Марочко.

    Представитель народной милиции добавил, что один из таких случаев был зафиксирован в районе Троицкого, где находится 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

    «Правосеки» наладили в Донбассе продажу карт минных полей украинским силовикам

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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