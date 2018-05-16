Toyota отозвала 7,6 тысяч машин в РФ из-за подушек безопасности

Москва, 16 мая. Дилер Toyota отозвал в России свыше 7,6 тысячи машин Toyota Alphard и Hilux, а также Lexus моделей NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350 и RX 450h из-за дефекта подушек безопасности.

Об этом сообщило в среду Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв затронет автомобили, которые были проданы с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

Специалисты предполагают, что у машин могут быть неполадки в работе датчиков, отвечающих за работу боковых подушек безопасности или шторок безопасности: в нужный момент они могут не раскрыться.

В рамках отзыва работу датчиков проверят и при необходимости заменят. Автовладельцам платить за ремонт не придется.

Ранее эксперты включили автомобили Toyota в число наиболее угоняемых в России.