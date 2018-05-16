Порошенко передумал лишать украинского гражданства голосовавших за президента РФ в Крыму

Киев, 16 мая. Законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто получил российское гражданство в Крыму и принял участие в выборах РФ, был отозван по решению президента Украины Петра Порошенко.

Как говорится в карточке законопроекта на официальном сайте Верховной рады Украины, «проект отозван» в среду, 16 мая.

19 мая соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте Украины. Тогда Порошенко определил его как неотложный. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала абсурдной и безнравственной инициативу президента Порошенко лишить гражданства крымчан, принявших гражданство России.

Ранее Порошенко обратился к Верховной раде с призывом лишить украинского гражданства всех жителей крымского полуострова, которые согласились получить российский паспорт.

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».