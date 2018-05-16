Путин и глава ЮАР встретятся на полях саммита БРИКС в июле — Лавров

Москва, 16 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой встретятся на полях саммита БРИКС в июле текущего года. Об этом в среду заявил исполняющий обязанности главы дипломатического ведомства России Сергей Лавров на встрече с вице-президентом ЮАР.

Российский дипломат напомнил, что лидеры России и ЮАР встречались в конце марта нынешнего года.

«Наши президенты договорились продолжать курс на всемерное развитие наших отношений по всем направлениям и, конечно, договорились провести специальную встречу на полях БРИКС, который состоится в конце июля в Йоханнесбурге», — подчеркнул Лавров.

Напомним, 23 марта российский лидер обсудил с главой ЮАР председательство страны в БРИКС.