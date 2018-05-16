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СК РФ расследует незаконный арест журналиста Вышинского на Украине
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    СК РФ расследует незаконный арест журналиста Вышинского на Украине

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    СК РФ расследует незаконный арест журналиста Вышинского на Украине

    Москва, 16 мая. По факту незаконного привлечения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского к уголовной ответственности на Украине было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

    «Возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности (статьи 144 и 299 УК РФ)», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Как сообщалось ранее, Россия направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами РИА Новости Украина.

    Ранее сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис издания РИА Новости Украина в Киеве, где провели продолжительные обыски. В этот же день был задержан Кирилл Вышинский, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и поддержке республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

    Автор: Тимур Румянцев
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