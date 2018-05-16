Палестина отозвала дипломатов из 4 стран ЕС после открытия посольства США в Иерусалиме

Рамалла, 16 мая. Власти Палестины приняли решение отозвать послов из четырех стран Европы после открытия посольства США в Иерусалиме. Об этом сообщило министерство иностранных дел Палестины.

Внешнеполитическое ведомство отозвало представителей из Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии. Это связано с тем, что послы этих стран участвовали в прошедшем в МИД Израиля приеме по случаю переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

«МИД ПНА отозвал своих послов в Румынии, Чехии, Венгрии и Австрии для консультаций из-за участия послов этих стран на приеме 13 мая в МИД Израиля…» — говорится в комментарии палестинского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее Палестина отозвала своего посла из Вашингтона.

В понедельник в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия американского дипломатического представительства. Посольство было перенесено из Тель-Авива. На границе сектора Газа прошли многотысячные акции протеста, погибли десятки палестинцев.