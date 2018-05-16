Сирия: курды проводят принудительную мобилизацию в провинции Алеппо

Дамаск, 16 мая. Поддерживаемые США Курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) проводят принудительную мобилизацию среди мирных жителей на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, курдские боевики проводят принудительную мобилизацию в ряды SDF среди мирных жителей города Манбидж. Кроме того, курды арестовали несколько десятков молодых людей в деревне Бир-Халу, после того как они отказались вступать в ряды SDF. Источник отметил, что курды отправили всех задержанных на линию фронта для участия в боевых действиях.