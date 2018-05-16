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Порошенко напомнили о голодающей в СИЗО Савченко в ответ на призыв «продолжать давление на Кремль»
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    Порошенко напомнили о голодающей в СИЗО Савченко в ответ на призыв «продолжать давление на Кремль»

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    Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество «продолжать давление на Кремль», об этом он написал в своем Twitter.

    «Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключённые как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям», — заявил Порошенко.

    Поводом для реплики стала голодовка, которую объявил режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме. Сенцов рассчитывает таким экстравагантным способом добиться освобождения 64 украинских «политзаключенных». Напомним, Сенцов был задержан правоохранителями в Крыму в 2014 году и осужден в 2015 на 20 лет. Его признали виновным в подготовке двух терактов на полуострове, в участии в подготовке еще одного, а также создании террористического сообщества.

    Владимир Корнилов

    Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что мировое сообщество может отреагировать на призыв Порошенко.

    «Звучат голоса правозащитных организаций, где-то высказывались представители Госдепа. Сейчас на Украине находится Курт Волкер, в этом смысле его тоже можно задействовать. Мне интересно другое: почему мировое сообщество не реагирует на голодовку госпожи Савченко? Она уже давно голодает, и где все это мировое сообщество и правозащитники? Где голоса в защиту прав человека и гуманитарных прав? Вот и весь разговор о мировом сообществе и лично Петре Порошенко, которого почему-то голодовка его недавней соратницы и героя Украины в его же тюрьме совершенно не волнует», — резюмировал Владимир Корнилов.

    Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Киеве и покушении на жизнь высших государственных лиц Украины, 15 мая ей продлили арест еще на два месяца. В свою очередь защита просила отпустить Савченко под личное поручительство, поскольку в изоляторе она не может выполнять функции народного депутата. Фигурантом дела является b глава центра освобождения пленных на Украине Владимир Рубан.

    Автор: Михаил Блинов
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