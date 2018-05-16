«Кровавый Петр»: Олейник пояснил, почему на Украине могут начаться бунты

Свой отказ пожать руку Петру Порошенко объяснил ветеран украинского националистического батальона «Азов» Олег Толмачев. Он рассказал, что был возмущен долгим и нудным выступлением президента на церемонии награждения победителей «Игр непокоренных».

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий. Хотя уже четыре года идет война, и он должен был заняться этим неизвестно когда», — говорит Толмачев.

Как считает украинский политик Владимир Олейник, сегодня авторитет Петра Порошенко среди военнослужащих практически равен нулю.

«Я знаю отца этого бойца. Он из Черкасс — мой земляк. Я, конечно, не разделяю их взгляды, считаю, что это братоубийственная война. Но сказано было очень просто: если бы Порошенко прекратил войну, как и обещал, через две недели, то раненых и покалеченных бойцов было бы гораздо меньше. Но Порошенко кощунственно себя повел: он отправляет людей воевать и при этом своих детей — бережет. Авторитет у него в армии — ноль. Армия за такого президента и за родину воевать не пойдет. Никто не хочет отдавать свою жизнь за Порошенко и его Roshen. Тот отказ пожать руку был крайне демонстративным. И если вы видели эту запись — там полное фиаско. Даже представить себе сложно, что что-то подобное происходит. Например, в России или в Белоруссии».

В интервью Федеральному агентству новостей Олейник отметил: если ситуация на Украине останется прежней, люди могут начать бунтовать.

«Сейчас мы наблюдаем парадокс: вся Европа и США поддерживают Порошенко, а собственный народ — ненавидит. Три четвертых населения считает, что Украина движется в неправильном направлении. И такие случаи, как на этом награждении, будут еще повторяться. Вспомните, ранее воины АТО сдали назад награды, полученные от Порошенко. И когда он говорит, что украинская армия — самая сильная в мире, — пусть не врет. Армия может быть вооружена хоть палками, главное, чтобы был сильный дух и мощная идеология, которые объединяют. Я даже представить не могу, что кто-то выскочит из окопа и крикнет «Вперед, за Порошенко!» Его ненавидят. Как его будут потом вспоминать в истории? Как бандита, который грабил свой народ и издевался над ним. Кровавый Петр. Конечно, майдана не будет. Потому что делался он на деньги американцев и олигархов, но бунт — вполне возможен. Выйдут люди в деревнях, районах, перекроют дороги. И все».

Ветеран «Азова» Толмачев также отметил: присутствие Петра Порошенко при награждении военных было оскорбительным и позорным.

«Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных», — подчеркнул боец.

Также Толмачев рассказал: профильное министерство, которое призвано помогать ветеранам Донбасса, нужно было еще четыре года назад.

Напомним, Олег Толмачев отказался пожать руку Порошенко на вручениях наград победителям «Игр непокоренных». Ветеран спецбатальона проигнорировал украинского лидера даже после того, как тот похлопал его по спине. Эпизод попал в объективы видеокамер, вскоре ролик был опубликован в Instagram.