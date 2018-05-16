Школьница из Челябинска сыграет роль в фильме Disney

Челябинск, 16 мая. 10-летняя школьница из Челябинска София Иржухина сыграет роль в фильме кинокомпании Disney «Счастье — это…».

Сценарий фильма на данный момент остается в секрете. Известно, что это будет киноальманах. Предполагается, что съемки проекта стартуют уже в этом году.

Авторы картины устроили кастинг, в котором победила юная актриса из Челябинска.

«Жюри в составе Федора Бондарчука, Андрея Мерзликина и других звезд отечественного кинематографа отдали победу в номинации «детская роль» маленькой Софии из Челябинска», — приводит слова организаторов конкурса «Комсомольская правда».

Как стало известно, школьница отправила на конкурс видеозаписи, в которых примерила на себя образы из сказок Александра Пушкина.

Ранее ясновидящая Галина Янко предсказала известному актеру Константину Хабенскому рождение третьего ребенка, пишет «Дни.ру». Она также добавила, что он способен правильно воспитывать подрастающее поколение, прививать ему любовь к семейным ценностям.