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Путин заявил о необходимости укрепления морской составляющей стратегических ядерных сил
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    Путин заявил о необходимости укрепления морской составляющей стратегических ядерных сил

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    Путин заявил о необходимости укрепления морской составляющей стратегических ядерных сил

    Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления морской составляющей стратегических ядерных сил. Об это он сообщил на открытии военного совещания в Сочи в среду, 16 мая.

    Владимир Путин проводит второе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Темой этого совещания стала реализация гособоронзаказа и другие вопросы, связанные с развитием военно-морского флота.

    Путин подчеркнул, что укрепление морской составляющей стратегических ядерных сил «повысит роль флота в обеспечении ядерного сдерживания».

    «Важной задачей остается развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военную угрозу с морских направлений», — заявил Путин.

    Также российский лидер добавил, что будет продолжена работа по оснащению военно-морского флота в рамках выполнения государственной программы вооружений. По его словам, флот будет оснащен новейшими системами оружия, связи и разведки. Что касается качества и сроков выполнения заданий гособоронзаказа, то они должны оставаться «самыми жесткими», подчеркнул Путин.

    Автор: Дарья Смолина
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