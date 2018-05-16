Москва, 16 мая. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления морской составляющей стратегических ядерных сил. Об это он сообщил на открытии военного совещания в Сочи в среду, 16 мая.

Владимир Путин проводит второе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Темой этого совещания стала реализация гособоронзаказа и другие вопросы, связанные с развитием военно-морского флота.

Путин подчеркнул, что укрепление морской составляющей стратегических ядерных сил «повысит роль флота в обеспечении ядерного сдерживания».

«Важной задачей остается развитие многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военную угрозу с морских направлений», — заявил Путин.

Также российский лидер добавил, что будет продолжена работа по оснащению военно-морского флота в рамках выполнения государственной программы вооружений. По его словам, флот будет оснащен новейшими системами оружия, связи и разведки. Что касается качества и сроков выполнения заданий гособоронзаказа, то они должны оставаться «самыми жесткими», подчеркнул Путин.