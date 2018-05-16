Киев, 16 мая. Украина заплатит в Совет Европы добровольный взнос в размере 400 тысяч долларов «из-за России», чтобы «реформировать» ПАСЕ и «компенсировать» неплатежи РФ. Соответствующее решение в среду было одобрено Кабинетом министров Украины.

Данную информацию украинским СМИ подтвердил министр иностранных дел страны Павел Климкин, отметив, что добровольным взносом Киев хочет перебить якобы существующие попытки России «манипулировать реформой Совета Европы и повесткой дня Совета Европы».

«Мы также работаем с другими странами, нашими союзниками, чтобы они внесли такой взнос», — добавил Климкин.

Как утверждают украинские СМИ, на добровольный взнос Киеву пришлось решиться, чтобы «компенсировать» неплатежи России.

Напомним, в конце апреля в Совете Европы в очередной раз пожаловались на дефицит бюджета после отказа России выплачивать взносы. Москва приостановила выплаты в связи с ограничением прав российской делегации в ПАСЕ, которые были введены в отношении представителей РФ в 2014-2015 годах из-за позиции по Крыму.

Чтобы разрешить конфликт, российская сторона предлагала закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций. Однако ПАСЕ предложение проигнорировала. В очередной раз конфликт между Москвой и Страсбургом обострился в июне прошлого года. После этого РФ приняла решение приостановить выплаты до восстановления прав российской делегации.