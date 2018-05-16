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Скандал в Аргентине: футболистам накануне ЧМ-2018 раздали памятку по соблазнению русских девушек
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    Скандал в Аргентине: футболистам накануне ЧМ-2018 раздали памятку по соблазнению русских девушек

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    Скандал в Аргентине: футболистам накануне ЧМ-2018 раздали памятку по соблазнению русских девушек

    Буэнос-Айрес, 16 мая. Аргентинская федерация по футболу (AFA) раздала игрокам, тренерскому штабу и журналистам памятки, как соблазнить русских девушек. Буклет назывался «Что делать, чтобы иметь шанс» и приурочен к поездке аргентинцев на ЧМ-2018 в Россию.

    Специалист по России профессор Эдуардо Пенниси, который учился хоровому пению еще в СССР, рассказал слушателям лекции о русском языке и культуре. Он также раздал памятки о том, как обращаться с русскими женщинами. Несколько страниц попали в Twitter, после чего разгорелся скандал.

    «Русские девушки, как и любые другие девушки, обращают особое внимание на тех мужчин, которые моются, хорошо пахнут и хорошо одеты», — говорится в брошюре, пишет Р-Спорт.

    В краткой методичке приводятся правила о том, как говорить, как себя вести в общественных местах, чтобы произвести впечатление на русских дам. Однако после появления памятки в Сети, выяснилось, что ее стащили у одного из блогеров. Кроме того, бывшие на лекции журналистки, подняли скандал из-за сексистских взглядов AFA.

    Автор: Ирина Селезнева
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