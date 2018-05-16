США придется смириться: Клинцевич ответил на претензии Госдепа к Крымскому мосту

Госдепартамент США раскритиковал Россию за открытие Крымского моста. Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление своего официального представителя Хизер Науэрт, в котором говорится, что открытие Крымского моста якобы не только свидетельствует о намерении России «укрепить оккупацию Крыма», но что это также попытка «воспрепятствовать судоходству» через Керченский пролив.

В заявлении, подписанном официальным Науэрт, в частности, говорится:

«Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины».

В ответ на это член Совета Федерации Франц Клинцевич посоветовал Соединенным Штатам заниматься своими делами и думать не о конфронтации, а о налаживании международных контактов.

«Понятно, что Госдеп, делая подобные заявления, хочет оставаться в антироссийском тренде. Нам очень жаль, что так происходит, и лучше бы Соединенным Штатам заниматься своими делами, — отметил Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но Крымский мост мы построили и уже открыли. И с этим им придется смириться, как и с тем, что Россия продолжит развивать Крым, который является субъектом Российской Федерации и неотъемлемой частью России».

По словам Клинцевича, все звучащие из Киева и Вашингтона заявления, что Россия якобы должна «отдать» Крым, являются совершенно бессмысленными. Крым воссоединился с Россией согласно воле его жителей — по результатам референдума и в полном соответствии с международным правом, подчеркнул сенатор.

«Так что американцам уже пора успокоиться и начать налаживать с нами конструктивные взаимоотношения, чтобы совместно развивать экономику. Это полезно и нам, и американцам, а все остальное — и контрпродуктивно, и неконструктивно», — подчеркнул Франц Клинцевич.

По версии же Госдепа, Крым якобы «является частью Украины». Также в заявлении говорится, что мост якобы препятствует судоходству через Керченский пролив — «единственному пути попадания в территориальные воды Украины в Азовском море».

«Мы призываем Россию не препятствовать этому судоходству», — говорится в заявлении.

Также Науэрт подчеркнула, что санкции в отношении России, связанные с Крымом, будут сохранены.

Ранее с аналогичными претензиями к России в связи с открытием движения по Крымскому мосту выступил Евросоюз. Комментируя заявление ЕС, специалист по международному праву разъяснил Федеральному агентству новостей полную юридическую несостоятельность подобных претензий.