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Сирия сегодня: север Хомса полностью освобожден от террористов, при обстреле Дамаска погибли 2 человека
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Сирия: бригада ССА перешла на сторону правительственных войск в Хомсе
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    Сирия сегодня: север Хомса полностью освобожден от террористов, при обстреле Дамаска погибли 2 человека

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    Хомс

    Сирия, 16 мая. Северная часть провинции Хомс полностью очищена от боевиков. При обстреле столицы САР погибли 2 человека. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Север Хомса свободен от террористов

    Сирийские правоохранители и военные вошли в освобожденные от террористов города Телль-Биса и Эр-Растан (север провинции Хомс). Об этом рассказал правозащитник и общественный деятель САР Аммар Джамаль.

    «С последней колонной во вторник вышло 120 автобусов и машин. Сегодня уехала еще одна небольшая группа. В направлении Севера выведено 2580 боевиков и членов их семей за сутки. После того, как они покинули районы Растана и Телль-Бисы, жители встретили полицию и армию», — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

    Сирия сегодня: север Хомса полностью освобожден от террористов, при обстреле Дамаска погибли 2 человека

    По его словам, ранее состоявшиеся переговоры и вывод радикалов стали возможны и прошли успешно, благодаря непосредственному участию российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Российские офицеры смогли убедить главарей бандформирований пойти на сделку с сирийским правительством, благодаря чему не пролилось больше крови», — добавил Джамаль.

    Дамаск при содействии российского ЦПВС сумел достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Эр-Растан и Телль-Биса, а также окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

    Обстрел Дамаска

    Во время разрыва выпущенного террористами снаряда по центру Дамаска погибли два человека и еще 20 получили серьезные осколочные ранения. Об этом рассказали местные правоохранители.

    Дамаск

    По словам полицейских, снаряд угодил в одно из зданий рядом с мостом Виктория. Обстрел велся террористами из лагеря Ярмук, что к югу от сирийской столицы. В настоящее время правительственная армия САР  там ведет боевые действия.

    Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 раненых.

    Похвала от Путина

    Президент России Владимир Путин оценил слаженные действия ВМФ РФ в Сирийской арабской республике. По его словам, наращивание ударного потенциала российского флота должно быть продолжено.

    Владимир Путин

    «Особо отмечу четкие слаженные действия экипажей и наших кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии, удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры», — подчеркнул глава государства во время военного совещания в Сочи.

    Путин отметил, что все это стало возможным благодаря поддержанию высокой боевой готовности ВМФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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