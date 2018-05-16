Сирия сегодня: север Хомса полностью освобожден от террористов, при обстреле Дамаска погибли 2 человека

Сирия, 16 мая. Северная часть провинции Хомс полностью очищена от боевиков. При обстреле столицы САР погибли 2 человека. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Север Хомса свободен от террористов

Сирийские правоохранители и военные вошли в освобожденные от террористов города Телль-Биса и Эр-Растан (север провинции Хомс). Об этом рассказал правозащитник и общественный деятель САР Аммар Джамаль.

«С последней колонной во вторник вышло 120 автобусов и машин. Сегодня уехала еще одна небольшая группа. В направлении Севера выведено 2580 боевиков и членов их семей за сутки. После того, как они покинули районы Растана и Телль-Бисы, жители встретили полицию и армию», — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

По его словам, ранее состоявшиеся переговоры и вывод радикалов стали возможны и прошли успешно, благодаря непосредственному участию российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Российские офицеры смогли убедить главарей бандформирований пойти на сделку с сирийским правительством, благодаря чему не пролилось больше крови», — добавил Джамаль.

Дамаск при содействии российского ЦПВС сумел достичь соглашения с главарями радикальных бандформирований о передаче под контроль правительственных сил поселений Эр-Растан и Телль-Биса, а также окрестных деревень, которые являлись последним оплотом террористов на севере Хомса и юге Хамы.

Обстрел Дамаска

Во время разрыва выпущенного террористами снаряда по центру Дамаска погибли два человека и еще 20 получили серьезные осколочные ранения. Об этом рассказали местные правоохранители.

По словам полицейских, снаряд угодил в одно из зданий рядом с мостом Виктория. Обстрел велся террористами из лагеря Ярмук, что к югу от сирийской столицы. В настоящее время правительственная армия САР там ведет боевые действия.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 раненых.

Похвала от Путина

Президент России Владимир Путин оценил слаженные действия ВМФ РФ в Сирийской арабской республике. По его словам, наращивание ударного потенциала российского флота должно быть продолжено.

«Особо отмечу четкие слаженные действия экипажей и наших кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии, удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры», — подчеркнул глава государства во время военного совещания в Сочи.

Путин отметил, что все это стало возможным благодаря поддержанию высокой боевой готовности ВМФ.