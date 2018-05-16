СМИ назвали первых нарушителей ПДД на Крымском мосту

Севастополь, 16 мая. Несколько десятков байкеров остановились на Крымском мосту, нарушая правила дорожного движения (ПДД), для фотографирования. Об этом сообщает информационное агентство «Крыминфо».

По имеющимся данным, в среду, 16 мая, прошел мотопробег, участниками которого стали порядка тысячи байкеров, которые разделились на две колонны. Одна колонна выехала со стороны Керчи, вторая — Тамани.

Несколько десятков байкеров оказались нарушителями ПДД — они остановились на одном из арочных пролетов Крымского моста для того, чтобы сделать селфи на фоне сооружения.

Нарушители поставили мотоциклы на правой полосе, заставив автомобили заезжать на встречную полосу, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в минувший вторник президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Крымского моста. Российский лидер лично проехал по сооружению, отметив, что качество асфальтного покрытия «шикарное».