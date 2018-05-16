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Сирия: боевики ИГ контролируют 70% территории лагеря Ярмук под Дамаском
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    Сирия: боевики ИГ контролируют 70% территории лагеря Ярмук под Дамаском

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    Сирия: САА контролирует 70% территории лагеря Ярмук под Дамаском

    Дамаск, 16 мая. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) контролируют 70% территории лагеря Ярмук на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, за минувшие сутки правительственные силы провели серию спецопераций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на южных окраинах Дамаска. В ходе ожесточенных столкновений подразделения САА отбили у террористов несколько улиц на западе лагеря Ярмук. В настоящее время артиллерийские подразделения САА наносят удары по позициям террористов на юге Дамаска, где продолжают действовать небольшие отряды боевиков ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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