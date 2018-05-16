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Наказание за соблюдение антироссийских санкций поддержали в комитете Госдумы
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    Наказание за соблюдение антироссийских санкций поддержали в комитете Госдумы

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    Наказание за соблюдение антироссийских санкций поддержали в комитете Госдумы

    Москва, 16 мая. Предложение о введение наказания за соблюдение антироссийских санкций Запада на территории страны поддержали в комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству.

    Член думского комитета Виктор Пинский констатировал, что законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций получил поддержку. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять документ во втором чтении. Все шесть поправок к проекту закона были отклонены.

    Предполагается, что наказание может достигать четырех лет лишения свободы или штрафа в размере 600 тысяч рублей, передает РИА Новости.

    Наказание за соблюдение антироссийских санкций поддержали в комитете Госдумы

    Автор: Катерина Тимошенская
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