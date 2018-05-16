Наказание за соблюдение антироссийских санкций поддержали в комитете Госдумы

Москва, 16 мая. Предложение о введение наказания за соблюдение антироссийских санкций Запада на территории страны поддержали в комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Член думского комитета Виктор Пинский констатировал, что законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций получил поддержку. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять документ во втором чтении. Все шесть поправок к проекту закона были отклонены.

Предполагается, что наказание может достигать четырех лет лишения свободы или штрафа в размере 600 тысяч рублей, передает РИА Новости.