«Это объявление войны»: в России отреагировали на советы США Киеву, как «разбомбить Крымский мост»

Москва, 16 мая. Статья американского журналиста Тома Рогана (Tom Rogan), призывающего бомбить Крымский мост, вызвала недоумение у главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

«Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар, — недоумевает Симоньян. — А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все».

Отметим, что автор статьи советует Киеву «разрушить элементы этого моста». При этом Роган не исключает, что такой шаг неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России. Журналист указывает на то, что «украинские самолеты вполне смогут нанести» удары по мосту, «сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать».

У российских пользователей Интернета статья, опубликованная в американском еженедельнике Washington Examiner, также вызвала возмущение. По мнению многих из них, удар Украины по мосту в Крым равнозначен объявлению войны.