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Россия не боится санкций Запада из-за Крымского моста — МИД РФ
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    Россия не боится санкций Запада из-за Крымского моста — МИД РФ

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    Россия не боится санкций Запада из-за Крымского моста — МИД РФ

    Москва, 16 мая. Россия не боится санкций Запада в связи с открытием Крымского моста, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

    «Мы никаких санкций не боимся​​​. Объявлять санкции против нас — это только приучать нас жить более ритмично и эффективно», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

    Накануне глава государства Владимира Путин открыл автомобильное сообщение на Крымском мосту. Он сел за руль КамАЗа и совершил поездку по транспортному переходу из Тамани в Крым. Дорога у президента заняла 16 минут. Масштабный инженерный проект помог создать прямое сообщение материковой части России с полуостровом. 

    Автор: Ирина Селезнева
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