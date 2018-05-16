Польша просит у ЕС разрешения на строительство «забора от свиней» на границе с Украиной

Варшава, 16 мая. Польские власти ожидают оценку Европейского агентства по безопасности продуктов питания по вопросу строительства забора на границе с Украиной. В Варшаве верят, что такая мера поможет остановить распространение африканской чумы свиней.

«Решение по вопросу забора против кабанов будет принято лишь после выводов EFSA», — отметил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, подчеркнув, что Варшава ожидает разрешения ЕС. Его цитирует «Польское радио».

Отметим, законопроект о строительстве «забора от свиней» уже подготовлен.

Ранее в министерстве земледелия Польши рассказали, что эксперты дали идеи положительное заключение. О строительстве забора также задумались Германия и Дания.

Ранее для предотвращения появления новых вспышек африканской чумы свиней Кишинев решил усилить контроль на молдавско-украинской границе.