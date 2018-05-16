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Польша просит у ЕС разрешения на строительство «забора от свиней» на границе с Украиной
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    Польша просит у ЕС разрешения на строительство «забора от свиней» на границе с Украиной

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    Польша просит у ЕС разрешения на строительство «забора от свиней» на границе с Украиной

    Варшава, 16 мая. Польские власти ожидают оценку Европейского агентства по безопасности продуктов питания по вопросу строительства забора на границе с Украиной. В Варшаве верят, что такая мера поможет остановить распространение африканской чумы свиней.

    «Решение по вопросу забора против кабанов будет принято лишь после выводов EFSA», — отметил министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель, подчеркнув, что Варшава ожидает разрешения ЕС. Его цитирует «Польское радио». 

    Отметим, законопроект о строительстве «забора от свиней» уже подготовлен.

    Ранее в министерстве земледелия Польши рассказали, что эксперты дали идеи положительное заключение. О строительстве забора также задумались Германия и Дания.

    Польша просит у ЕС разрешения на строительство «забора от свиней» на границе с Украиной

    Ранее для предотвращения появления новых вспышек африканской чумы свиней Кишинев решил усилить контроль на молдавско-украинской границе.

    Автор: Федор Веснин
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