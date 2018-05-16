Исраэль Шамир: Эрдоган собирает дивиденды любви от независимой позиции по Израилю

Дипломатическая война, разгорающаяся между Турцией и Израилем, а также США, после событий в Секторе Газа, свидетельствует о сильной позиции, занятой турецким руководством.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил публицист, журналист-международник Исраэль Шамир.

«Турция когда-то была главной страной Ближнего Востока. Анкара до сих пор выполняет в некотором смысле в регионе ту же роль, какую играет на просторах бывшего СССР Москва», — напомнил он.

Собеседник ФАН приветствует то, что «Эрдоган занял четкую, недвусмысленную позицию».

«Это очень выигрышно! — уверен он. — Не будем забывать, что народы этого региона с возмущением относятся к тому, что делает Израиль по отношению к своим подданным, не являющимся евреями. Когда лидер страны на Ближнем Востоке смело выступает против американо-сионистского заговора, он, конечно же, получает много народной любви. Но не все лидеры так делают. Так как у этой позиции есть и минусы. Проще договариваться и дружить с Израилем и США. Даже вопреки воле своего народа. США и Израиль — это очень заметная сила, поэтому руководство многих стран предпочитают с ними дружить. На Ближнем Востоке это Иордания, Саудовская Аравия, Египет и, конечно же, Объединенные Арабские Эмираты».

По мнению Шамира, «только страны с очень сильными лидерами могут себе позволить занять независимую позицию и выступить против дискриминации, против бойни, которую устраивает Израиль на палестинских территориях».

«И Эрдоган, безусловно, является одним из таких лидеров, и за это получает большой дивиденд любви как от народа Турции, так и от других народов Ближнего Востока», — подытожил публицист.

Напомним, что 14 мая протесты палестинцев, недовольных переносом посольства США в Иерусалим, переросли в столкновения с израильскими военными. В результате погибли несколько десятков жителей палестинских территорий.

В связи с произошедшим Турция объявила об отзыве для консультаций своих послов в США и Израиле, а также объявила о высылке израильского диппредставителя.