В Госдуме ответили на «беспардонное» заявление Госдепа об открытии Крымского моста

Москва,16 мая. Депутат Государственной думы по международным делам Антон Морозов ответил на заявление официального представителя государственного департамента США Хезер Науэрт по поводу переправы через Керченский пролив.

Ранее Науэрт заявила, что в связи с открытием Крымского моста появятся определенные трудности. По ее словам, мост «препятствует судоходству, ограничивая размеры судов, которые могут пройти через Керченский пролив».

Морозов подчеркнул, что мост никаких проблем не создает для движения судов, там сделан специальный комфортный проход. По его мнению, данную ситуацию начинают использовать для провокаций. Морозов напомнил, что проход был сделан еще до того, как началось строительство моста через Керченский пролив.

«Это беспардонная манера Вашингтона — вмешиваться во внутренние дела не только России, но и других государств. Америка считает себя исключительной, поэтому полагает, что может указывать другим государствам, как действовать на их территории», — цитирует RT Морозова.

Политик также добавил, что мост является важным объектом. По его словам проект хотели реализовать давно, но получилось только сейчас. Он подчеркнул, что мост через Керченский пролив нужен независимо от того, какая на данный момент в мире политическая обстановка.

Напомним, во вторник, 15 мая, прошла торжественная церемония открытия Крымского моста, на которой присутствовал президент России Владимир Путин. В среду уже запустили автомобильное движение.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что открытие моста, который соединит полуостров и Краснодарский край, является важным событием, которое сопоставимо по масштабам и значению с самыми выдающимися победами и достижениями России.