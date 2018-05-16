Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии

Сочи, 16 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил сплоченные действия Военно-морского флота (ВМФ РФ) в Сирии, подчеркнув, что наращивание боевого потенциала флота необходимо продолжать.

Российский лидер отметил «четкие и слаженные действия военных и российских кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии».

Он указал на то, что удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли боевикам и бандитским формированиям в Сирии ощутимый ущерб, в результате действий российской армии были ликвидированы важные объекты инфраструктуры террористов.

Путин особо подчеркнул, что все это стало возможным благодаря поддержанию высокой боевой готовности российского флота.