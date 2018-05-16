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Сирия: САА готовит масштабную операцию против боевиков в провинции Алеппо
Новости Сирии
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    Сирия: САА готовит масштабную операцию против боевиков в провинции Алеппо

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    Сирия: САА готовит масштабную операцию против боевиков в провинции Алеппо

    Дамаск, 16 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовятся к полномасштабной наступательной операции против боевиков на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, подразделения САА были передислоцированы на запад провинции Алеппо, где в ближайшее время начнется военная операция против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков под руководством террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1).

    Накануне боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по жилым кварталам города Алеппо, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения. Атака террористов была первой за последние несколько месяцев. Позднее стало известно, что правительственные силы планируют провести военную операцию на западе провинции Алеппо, чтобы положить конец обстрелам со стороны террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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