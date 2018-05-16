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Европарламент назвал условие для получения Киевом помощи в €1 млрд
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    Европарламент назвал условие для получения Киевом помощи в €1 млрд

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    Европарламент назвал условие для получения Киевом помощи в €1 млрд

    Брюссель, 16 мая. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере €1 млрд в форме льготных кредитов, говорится в коммюнике.

    Финансовая программа должна покрыть внешние финансовые обязательства Украины (выплата долгов) на 2018-2019 годы, а также содействовать реализации реформ. ЕС планирует предоставить средства двумя траншами в виде кредитов. Это решение должны быть одобрено Европарламентом.

    Однако для получения средств Украине необходимо выполнить все требования МВФ. Европа поставила Киеву в качестве условия получения помощи реализацию политических и экономических реформ, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании с украинским правительством.

    Автор: Ирина Селезнева
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