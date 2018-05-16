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Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении
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    Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении

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    Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении

    Канны, 16 мая. Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении. Эксклюзивную трансляцию церемонии будет вести телеканал «Кино ТВ», который является официальный партнером Роскино, организующего работу Русского павильона в Каннах.

    Трансляция начнется 19 мая в 19.30. Комментировать церемонию закрытия 71-го Каннского кинофестиваля будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика.

    Ранее в Каннах состоялась премьера документального фильма «Дело Собчака».

    «Он был кумиром, особенно когда разрушается одна страна, появляется лидер, который пытается что-то формулировать, он мне всегда был интересен», — рассказала режиссер фильма Вера Кричевская.

    Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении

    Автор: Катерина Михайлиди
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