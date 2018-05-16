Канны, 16 мая. Закрытие Каннского кинофестиваля впервые за 25 лет покажут на российском телевидении. Эксклюзивную трансляцию церемонии будет вести телеканал «Кино ТВ», который является официальный партнером Роскино, организующего работу Русского павильона в Каннах.

Трансляция начнется 19 мая в 19.30. Комментировать церемонию закрытия 71-го Каннского кинофестиваля будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика.

Ранее в Каннах состоялась премьера документального фильма «Дело Собчака».

«Он был кумиром, особенно когда разрушается одна страна, появляется лидер, который пытается что-то формулировать, он мне всегда был интересен», — рассказала режиссер фильма Вера Кричевская.