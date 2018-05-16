До Брюсселя стало доходить: эксперты прокомментировали реакцию ЕС на санкции США против Ирана

Европейский союз рассматривает возможность защиты интересов своих компаний в случае введения Соединенными Штатами санкций против Ирана через применение «блокирующего постановления», заявил еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Блокирующие положения» принимались странами Евросоюза только один раз, в ноябре 1996 года, в качестве ответной меры на экстерриториальные экономические санкции Соединенных Штатов против Кубы.

«Мы действительно обсуждали возможность применения нашего «блокирующего постановления», мы готовы сделать это, если будет необходимо», — заявил Аврамопулос.

Он заметил, что этот вопрос будут обсуждать с лидерами Евросоюза в Софии глава ЕК Жан-Клод Юнкер и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Конфликт США и ЕС

Политолог Андрей Коваленко в комментарии ФАН отметил, что конфликт между США и объединенной Европой пока находится в замороженной фазе. Реальным показателем относительного суверенитета Европы станет менее русофобская, чем у США, позиция по отношению к России и, в частности, украинскому конфликту.

«Прямой заинтересованности в сдерживании России у Германии, Франции, Италии и других стран ЕС нет, за исключением прибалтийских государств и Польши. Поэтому реальным отсчетом существования независимой Европы неизбежно со временем станет признание хотя бы де-факто российского Крыма и отказ в поддержке украинского режима. Конфликты в современном мире разворачиваются стремительно, поэтому обострение ситуации вокруг Израиля и Ирана станет проходящим эпизодом эскалации напряженности США и ЕС», — пояснил Андрей Коваленко.

Раскол из-за достижения Обамы

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев пояснил ФАН: вопреки мечтаниям многих российских элитариев долгожданный раскол атлантического единства произошел отнюдь не из-за России, в осуждении которой актуальная западная элита сохраняет монолитное единство, а по вопросу одного из главных внешнеполитических достижений администрации Обамы — иранской ядерной сделки. Абсолютно очевидно стремление Трампа в союзе (а во многом и на поводу) с Израилем и монархиями Персидского залива начать самым жестким образом прессинговать Иран.

«Это «красная нить» всей внешнеполитической доктрины нынешней администрации, а многие считают, что и главная миссия эпатажного президента, для исполнения которой связанные с Израилем влиятельные круги внутри США и привели его в Овальный кабинет. Европейская же бюрократия ориентировалась и продолжает ориентироваться на глобалистские круги внутри США, в планах которых отнюдь не война с Ираном, а напротив — плавное снятие санкций и использование геополитического и энергетического потенциала этой страны для сокращения зависимости европейских государств от России», — добавил Андрей Рязанцев.

Таким образом, отметил эксперт, неожиданная самостоятельность Европы является отнюдь не проявлением суверенных интересов этих стран или даже стремления к ним, а демаршем Евросоюза против администрации Дональда Трампа, сломавшей очень выгодную и долгосрочную игру. Последствием этих решений ЕС (если они, конечно, будут приняты, что далеко не факт) станет не ожидаемая некоторыми суверенизация Европы и выработка ее собственной геополитической стратегии, а краткосрочная турбулентность в ожидании возвращения к власти в США идейных последователей Обамы.

Роль лакея Вашингтона

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что после Brexit, демаршей Венгрии и Нидерландов по украинским вопросам и на фоне растущей популярности евроскептиков до Брюсселя стало доходить, что роль безропотного лакея Вашингтона приведет лишь к усугублению кризиса в ЕС. Евробюрократам все сложней доносить директивы заокеанских хозяев до рядовых европейцев и даже части элит, вспомнивших о зачатках национальной гордости.

«В частности, европейский бизнес давно ропщет от навязываемой США через структуры ЕС санкционной политики, приносящей национальным производителям лишь убытки. Власти отдельных европейских регионов, опирающиеся на национально ориентированный бизнес, уже выдвигают антисанкционные лозунги, что можно наблюдать, к примеру, в Италии. И если солидарная антироссийская истерика хоть как-то объяснима защитой Украины как «кандидата в европейскую семью», то далекий географически и цивилизационно Иран сложно представить оппонентом во внутриевропейской геополитике, а тем более «террористическим государством номер один», как его называет президент Соединенных Штатов», — рассказал Иван Скориков.

По мнению эксперта, Трамп, чувствуя давление внутри США, как будто постоянно проверяет своих внешних сателлитов, пытаясь продемонстрировать контроль ситуации, но степень недоверия к нему от этого только растет. Связано это с тем, что его риторика и указания все более непредсказуемы и подвержены настроению.