У него Донбасс горит, Украина сыплется: эксперт объяснил план Порошенко захватить телеканал Коломойского

Украинский миллиардер Игорь Коломойский в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен контролировать все телеканалы страны, в том числе и принадлежащий Коломойскому «1+1».

«Порошенко, для того чтобы второй раз избраться президентом (у него такая идея фикс), должен полностью контролировать все телеканалы», — заявил Коломойский в интервью Жанне Немцовой.

Олигарх назвал себя оппонентом Порошенко, поскольку у них разные взгляды на демократию, свободу слова, события на Украине и т. д. При этом он отметил, что на сегодняшний день его власти не преследуют.

«У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет «1+1» на выборы. Вот ему кровь из носа нужен «1+1»», — сказал Коломойский, подчеркнув, что у Порошенко захватить его телеканал ни за что не получится.

Комментируя это заявление, политолог и публицист Леонид Крутаков отметил, что в этом вопросе все зависит от того, насколько «хотелка Порошенко совпадает с его возможностями». Но то, что президент Украины планирует оказывать влияние на все украинские телеканалы, у собеседника Федерального агентства новостей сомнений не вызывает.

«Конечно, Порошенко хочет власти над СМИ. Любой, кто стоит во главе государства, мечтает об этом. В условиях, когда не работает правовой механизм в принятии решений и кругом бардак и беспредел, на первый план выходит моральное оправдание собственных действий, когда ты прав потому, что ты прав, а не потому, что это признано юридически. А моральное превосходство формируется с помощью СМИ», — заметил Леонид Крутаков.

В качестве примера политолог привел историю с отравлением Скрипалей в Британии.

«Кто в мировой прессе господствует, тот и прав. И сколько бы вы в России ни кричали про то, что нет мотивов, что это глупость, торжествовать будет та точка зрения, которую транслирует большинство СМИ. То же самое с Порошенко. У него Донбасс горит, Украина сыплется, и если он не будет переизбран на второй срок, потеряет власть, он может потерять и свою голову, и все что угодно», — считает эксперт по Украине.

Преследование РИА Новости Украина, которое противоречит официальной позиции Киева, собеседник ФАН назвал историей из той же серии.

«Из этой же серии атака на Russia Today. Все, кто формирует альтернативную повестку и точку зрения, они не нужны при нынешней ситуации на Украине, — уверен Леонид Крутаков. — Но насколько хотелка Порошенко совпадает с возможностями — это уже другой вопрос».

Политолог считает, что завладеть телеканалом Коломойского Порошенко мог бы разными способами: через покупку, через выдавливание, через создание налоговых или любых других проблем.