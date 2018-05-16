Москва, 16 мая. Украинские военные, находящиеся под Горловкой, потребовали у президента Украины Петра Порошенко и командования разъяснить цели размещения ВСУ в Донбассе, сообщают СМИ.

Соответствующее обращение служащие записали на видео. В видео, опубликованном изданием «Политнавигатор», один из украинских силовиков рассказал, что закрепиться в районе населенного пункта Чигари ВСУ приказало командование так называемой «Операции объединенных сил», однако окапываться военным негде из-за болотистой местности, а служащие республик Донбасса находятся от украинцев на расстоянии выстрела и могут с легкостью проводить обстрелы позиций ВСУ.

«Любой стрельбой нас достают, устраивают нам кошмар. Для чего мы тут находимся, мы понять не можем. Сказали нам тут закрепиться. Где закрепляться? Тут болота везде», — сказал украинский служащий.

Как уточняет издание, силовик также добавил, что обещанное командованием подкрепление в виде бронетехники пехота так и не получила.

«Для чьего пиара мы здесь находимся? Какая перемога? Это не перемога. Товарищ президент, завтра вам воевать не с кем будет, у вас людей не останется», — заключил он в опубликованном видео.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.