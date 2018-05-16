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Путин: Требования к качеству выполнения гособоронзаказа должны оставаться жесткими
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    Путин: Требования к качеству выполнения гособоронзаказа должны оставаться жесткими

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    Путин: Требования к качеству выполнения гособоронзаказа должны оставаться жесткими

    Сочи, 16 мая. Требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа обязаны оставаться самыми жесткими. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике в Сочи.

    «Как и прежде, требования к качеству, к срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими», — подчеркнул глава России.

    Путин добавил, что в данной области имеются и проблемные вопросы, которые касаются создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин в среду продолжает работать в Сочи.

    Автор: Дана Балан
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