В Раде призвали депутатов проголосовать за импичмент Порошенко

Киев, 16 мая. Верховная рада Украины должна расследовать возможные преступления лидера страны Петра Порошенко, а также проголосовать за его импичмент. Об этом заявил украинский парламентарий Юрий Деревянко на заседании Верховной рады.

Деревянко напомнил, что расследовать возможные преступления Порошенко согласно Конституции и регламенту может только Верховная рада. В связи с этим украинский парламент должен «внести письменную подачу, как этого требует Конституция и регламент, для того, чтобы инициировать вопрос об отстранении президента с поста в порядке импичмента». Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Депутат напомнил, что в украинских и зарубежных СМИ появились данные, «которые требуют немедленного расследования». По его словам, речь идет о панамских офшорах президента, коррупционных схемах государственных закупок военной техники.

Ранее стало известно, что в украинском парламенте начали собирать подписи за импичмент президента Украины Петра Порошенко.