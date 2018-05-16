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В Раде призвали депутатов проголосовать за импичмент Порошенко
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    В Раде призвали депутатов проголосовать за импичмент Порошенко

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    В Раде призвали депутатов проголосовать за импичмент Порошенко

    Киев, 16 мая. Верховная рада Украины должна расследовать возможные преступления лидера страны Петра Порошенко, а также проголосовать за его импичмент. Об этом заявил украинский парламентарий Юрий Деревянко на заседании Верховной рады.

    Деревянко напомнил, что расследовать возможные преступления Порошенко согласно Конституции и регламенту может только Верховная рада. В связи с этим украинский парламент должен «внести письменную подачу, как этого требует Конституция и регламент, для того, чтобы инициировать вопрос об отстранении президента с поста в порядке импичмента». Об этом сообщает «ПолитНавигатор». 

    Депутат напомнил, что в украинских и зарубежных СМИ появились данные, «которые требуют немедленного расследования». По его словам, речь идет о панамских офшорах президента, коррупционных схемах государственных закупок военной техники.

    Ранее стало известно, что в украинском парламенте начали собирать подписи за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

    Автор: Дарья Смолина
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