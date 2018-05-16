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Ольга Васильева может возглавить министерство просвещения — депутат
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    Ольга Васильева может возглавить министерство просвещения — депутат

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    В Госдуме считают: Ольга Васильева возглавит министерство просвещения

    Владимир Путин подписал указ о разделении Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. По словам экспертов, на должность министра просвещения уже есть два кандидата – нынешний министр Минобрнауки Ольга Васильева и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

    Депутат Государственной думы фракции КПРФ Олег Смолин опроверг информацию о возможном назначении Елены Шмелевой на пост министра.

    «У меня другая устойчивая версия. По моей информации, больше шансов у Ольги Васильевой. Но это не официальная информация», — заявил Смолин.

    Также депутат рассказал о плюсах разделения министерства.

    «Во-первых, делится объект управления, что позволит более предметно им руководить, — считает Смолин. — Во-вторых, идея приближения науки и высшего образования отвечает потребностям экономики. В советское время с внедрением научно-технических достижений было не очень, а сейчас стало совсем плохо».

    Напомним, ранее эксперты прокомментировали разделение Минобрнауки.

    Автор: Николай Хренков; Юлия Майорова
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