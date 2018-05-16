Ольга Васильева может возглавить министерство просвещения — депутат

Владимир Путин подписал указ о разделении Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. По словам экспертов, на должность министра просвещения уже есть два кандидата – нынешний министр Минобрнауки Ольга Васильева и глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Депутат Государственной думы фракции КПРФ Олег Смолин опроверг информацию о возможном назначении Елены Шмелевой на пост министра.

«У меня другая устойчивая версия. По моей информации, больше шансов у Ольги Васильевой. Но это не официальная информация», — заявил Смолин.

Также депутат рассказал о плюсах разделения министерства.

«Во-первых, делится объект управления, что позволит более предметно им руководить, — считает Смолин. — Во-вторых, идея приближения науки и высшего образования отвечает потребностям экономики. В советское время с внедрением научно-технических достижений было не очень, а сейчас стало совсем плохо».

Напомним, ранее эксперты прокомментировали разделение Минобрнауки.