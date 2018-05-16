Корабли ВМФ РФ с «Калибрами» будут постоянно дежурить в Средиземном море — Путин

Москва, 16 мая. Корабли ВМФ РФ, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», будут нести постоянную боевую вахту в акватории Средиземного моря. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который в среду открыл совещание с руководителями министерства обороны РФ.

Путин подчеркнул, что корабли с «Калибрами» будут дежурить в Средиземном море из-за сохраняющейся угрозы атак террористов в Сирии.

«В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок, при этом, в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», — сказал президент.

Напомним, в апреле ВКС и ВМФ РФ провели учения в Средиземном море. Впоследствии в Сети появился ролик, на котором показано как российский истребитель Су-30СМ при помощи противокорабельной ракеты Х-35 с легкостью уничтожает выступавший в роли противника сторожевой корабль.