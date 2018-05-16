Сирия: появилось видео ракетного удара САА по позициям ИГ на юге Дамаска

Дамаск, 16 мая. Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по позициям террористов на южных окраинах Дамаска.

Минувшим утром авиация ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) на юге Дамаска. Под ударами авиации оказались позиции ИГ в лагере Ярмук, а также в районах Хаджар аль-Асвад и Аль-Тадамон, где остаются небольшие группы террористов ИГ.

Позднее правительственные силы нанесли массированный ракетный удар по позициям боевиков на юге Дамаска. Очевидцам удалось запечатлеть первые секунды после разрыва боеприпасов на позициях ИГ под Дамаском.

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В настоящее время штурмовые подразделения САА проводят финальный этап операции против террористов ИГ на юге сирийской столицы, где продолжают действовать небольшие и разрозненные группы боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.