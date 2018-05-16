Меню
Новости Сирии
Сирия: правительственные войска вернули контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: правительственные войска вернули контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

    30

    Сирия: правительственные войска вернули контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

    Дамаск, 16 мая. Вооруженные силы Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и в южной части провинции Хама. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении командования армии САР.

    «Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама​​​. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях…» — говорится в комментарии, опубликованном агентством SANA.  

    Напомним, ранее террористы, удерживавшие поселения, сдали все вооружение. 

    15 мая правительственные войска при поддержке ВКС РФ развили успех операции против боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1 на юге Дамаска. В Сети было опубликовано видео боевых действий. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.