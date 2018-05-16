Сирия: правительственные войска вернули контроль над 65 поселениями в Хомсе и Хаме

Дамаск, 16 мая. Вооруженные силы Сирии вернули контроль над 65 поселениями на севере провинции Хомс и в южной части провинции Хама. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении командования армии САР.

«Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама​​​. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях…» — говорится в комментарии, опубликованном агентством SANA.

Напомним, ранее террористы, удерживавшие поселения, сдали все вооружение.

15 мая правительственные войска при поддержке ВКС РФ развили успех операции против боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1 на юге Дамаска. В Сети было опубликовано видео боевых действий.

1 Организация запрещена на территории РФ.