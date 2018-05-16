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«Газпром» перенес ввод в эксплуатацию ТЭС в Сербии
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    «Газпром» перенес ввод в эксплуатацию ТЭС в Сербии

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    «Газпром» перенес ввод в эксплуатацию ТЭС в Сербии

    Санкт-Петербург, 16 мая. Группа «Газпром энергохолдинг» планирует ввести в эксплуатацию теплоэлектростанцию (ТЭС) мощностью 200 МВт в сербском городе Панчево в 2020 году. Соответствующая информация приводится в презентации  компании к пресс-конференции ее гендиректора Дениса Федорова.

    Следует отметить, что изначально планировалось ввести ТЭС в эксплуатацию в 2019 году, ее строительство было намечено на 2017 год. В результате компания стала искать нового подрядчика на проект по причине разногласий с ранее выбранным подрядчиком для строительства станции. В связи с этим ввод ТЭС в эксплуатацию было решено перенести.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Газпром энергохолдинг» в конце этого года планирует запустить первый блок Грозненской теплоэлектростанции в Чечне. Кроме того, «Газпром энергохолдинг» рассматривает несколько вариантов строительства ТЭС в Китае.

    Автор: Тимур Румянцев
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