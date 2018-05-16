Меню
Политика
СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками
Новости Сирии
Путин: Четкие и слаженные действия ВМФ РФ нанесли террористам серьезный ущерб в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками

    30

    СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками

    Москва, 16 мая. Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, при которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    За последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате чего пострадали гражданские, в том числе несовершеннолетняя девочка. На этом основании СК РФ возбудил новые уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

    По данным ведомства, 11 мая киевские силовики прицельно обстреляли из тяжелого оружия гражданскую инфраструктуру Докучаевка — пострадало здание школы-интерната, ранение получила женщина 1966 года. В этот же день попал под обстрел поселок Зайцево, ранен мужчина 1981 года рождения. ВСУ 12 мая открыли огонь по Горловке — ранения получил мужчина 1974 года рождения.

    Как подчеркнула Светлана Петренко, мотивом преступлений является ненависть украинских силовиков в отношении населения Донбасса, не признавших действующую власть легитимной. Следственные мероприятия продолжаются, отметила она. 

    СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.