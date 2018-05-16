СКР возбудил четыре новых дела об обстрелах Донбасса киевскими силовиками

Москва, 16 мая. Следственный комитет России возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов Донбасса со стороны ВСУ, при которых пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

За последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате чего пострадали гражданские, в том числе несовершеннолетняя девочка. На этом основании СК РФ возбудил новые уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным ведомства, 11 мая киевские силовики прицельно обстреляли из тяжелого оружия гражданскую инфраструктуру Докучаевка — пострадало здание школы-интерната, ранение получила женщина 1966 года. В этот же день попал под обстрел поселок Зайцево, ранен мужчина 1981 года рождения. ВСУ 12 мая открыли огонь по Горловке — ранения получил мужчина 1974 года рождения.

Как подчеркнула Светлана Петренко, мотивом преступлений является ненависть украинских силовиков в отношении населения Донбасса, не признавших действующую власть легитимной. Следственные мероприятия продолжаются, отметила она.