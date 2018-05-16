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    Эксперт объяснил, почему потребовалось изменение структуры правительства РФ

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    Эксперт объяснил, почему потребовалось изменение структуры правительства РФ

    Москва, 16 мая. Глава экспертно-аналитического управления РАНХиГС при президенте России Николай Калмыков объяснил необходимость в изменении структуры правительства РФ.

    Калмыков объяснил, почему в новом правительстве один человек будет совмещать должности первого вице-премьера и министра финансов.

    «Закрепляют конкретную позицию за конкретным функционалом, — приводит его слова «Комсомольская правда». — Финансовая дисциплина в стране особенно важна. Почему? Да в связи с планами прорывных действия по реализации президентских проектов. Большие средства придется бросать туда».

    Он подчеркнул, что нововведения позволяют принимать необходимые решения быстро. Исключается необходимость в согласовании. Калмыков отметил, что это даст возможность «эффективно взаимодействовать с другими министерствами и ведомствами».

    Также он объяснил появление министерства цифрового развития на базе Минсвязи РФ. Эксперт отметил, что акцент сделан на выстраивание конкретных системных решений.

    «Кстати, у нас телефония и ИКТ на сегодня — одни из самых развитых в мире, — заметил он. — Такое решение по данному министерству — выстраивание работы от содержания».

    Калмыков заключил, что в новом правительстве каждый министр и вице-премьер будет прекрасно понимать, за что именно он отвечает.

    Автор: Катерина Тимошенская
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