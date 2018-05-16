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«Газпром энергохолдинг» увеличил прибыль вдвое
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    «Газпром энергохолдинг» увеличил прибыль вдвое

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    «Газпром энергохолдинг» увеличил прибыль вдвое

    Москва, 16 мая. Компания «Газпром энергохолдинг» нарастила по итогам прошлого года чистую прибыль до 45,4 млрд рублей, что вдвое превысило показатели 2016 года. Совокупная выручка обеих компаний достигла 559 млрд рублей. EBITDA увеличилась на треть и достигла 105,7 млрд рублей.

    Компаниям «Газпром энергохолдинга» удалось снизить размер задолженности (по РСБУ) на 19%. Сейчас он составляет 116,9 млрд рублей. Совокупный объем производства электрической энергии составил 150,8 млрд кВт*ч, тепловой — 116,7 млн Гкал.

    Как отметил генеральный директор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров, «для обеспечения роста стоимости электроэнергетических активов Группы «Газпром» ведется работа по повышению их операционной эффективности, реализуются программы оптимизации затрат, направленные на улучшение финансовых показателей». 

    «Газпром энергохолдинг» увеличил прибыль вдвое

    ООО «Газпром энергохолдинг» — холдинговая вертикально интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), управляет генерирующими компаниями Группы «Газпром».

    «Газпром энергохолдинг» является одним из крупнейших в России владельцев электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2»), включающих более 80 электростанций установленной мощностью порядка 39 ГВт (17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.

    Автор: Николай Хренков
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